Путин предложил увеличить выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет с 5,5 тысяч руб. до 1 МРОТ

Путин предложил увеличить выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет с 5,5 тысяч рублей до 1 МРОТ.

Об этом он сказал на встрече с сенаторами.

«Именно так мы и обязаны поступить. Прошу при работе над бюджетом предусмотреть возможность увеличения размера такой выплаты» — сказал президент.

Увеличение предполагается с 2021 года.

По словам Путина, правительству следует определить «четкие, понятные, справедливые критерии предоставления дополнительной поддержки» для семей с ежемесячным доходом ниже одного прожиточного минимума в их регионе проживания.

Глава государства подчеркнул, что «такие семьи есть, несмотря на повышение выплаты», отметив, что по этим семьям надо принять дополнительные решения. По мнению Путина, «это должен быть простой, удобный, понятный для всех механизм».

Путин также заявил, что запросы граждан должны найти отражение в федеральном бюджете на предстоящие три года.

«Запросы людей должны найти свое отражение в нашем важнейшем финансовом документе — федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 — 2023 годов», — указал он.

По материалам «ТАСС».