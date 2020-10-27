Минфин пояснил, как считать доходы от продажи основных средств обслуживающего производства

Минфин в письме № 03-03-07/90349 от 16.10.2020 г. объяснил, как учитывать при расчете налога на прибыль продажу основных средств, используемых в деятельности объектами обслуживающих производств и хозяйств.

Статье 275.1 Налогового кодекса налогоплательщики, в состав которых входят подразделения, осуществляющие деятельность, связанную с использованием объектов обслуживающих производств и хозяйств, определяют налоговую базу по указанной деятельности отдельно от налоговой базы по иным видам деятельности.

Таким образом, в случае реализации объектов основных средств этих производств и хозяйств, такие операции должны учитываться в налоговой базе по налогу на прибыль, определяемой для объектов обслуживающих производств и хозяйств в соответствии с положениями статьи 275.1 НК РФ.

При этом налоговая база по деятельности обслуживающих производств и хозяйств определяется в целом по всем обслуживающим производствам и хозяйствам.

В этом же письме поясняется, что если объекты обслуживающих производств и хозяйств сдаются в аренду, то положения статьи 275.1 НК РФ в этом случае не применяются, а доходы и расходы, полученные (понесенные) от сдачи указанных объектов в аренду, учитываются в общеустановленном порядке.