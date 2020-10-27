Роспотребнадзор уточнил, где с завтрашнего дня надо находиться в маске

Как мы сообщали ранее, сегодня опубликовано постановление Роспотребнадзора, среди предписаний которого — носить маски в любых местах массового скопления людей. Даже в лифтах, на парковках, такси и общественном транспорте.
Ведомство уточнило на своем сайте, что конкретно считается местом массового скопления людей.
Это территория общего пользования поселения или городского округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более 50 человек.
Напомним, Постановление зарегистрировано Минюстом вчера и вступает в силу завтра, 28 октября.