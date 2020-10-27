Правительству предложили продлить на 6 месяцев налоговые и кредитные каникулы для бизнеса

Торгово-промышленная палата (ТПП) России предложила правительству продлить как минимум на 6 месяцев сроки предоставления налоговых и кредитных каникул для бизнеса.

«Согласно результатам этапа опроса предпринимательского сообщества „Бизнес-барометр страны“, проведенного ТПП РФ в октябре, оценивая свой потенциал, 78% предпринимателей уверены в том, что они не смогут справиться с оплатой отсроченных налоговых и других платежей. В этой связи считаем необходимым, в первую очередь, продлить сроки предоставления налоговых и кредитных каникул, реструктуризации кредитных договоров субъектов малого и среднего предпринимательства еще как минимум на 6 месяцев», — сообщил ТАСС глава палаты Сергей Катырин.

Он отметил, что данная инициатива изложена в письме ТПП и направлена для рассмотрения председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

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Президент РФ Владимир Путин ранее на заседании дискуссионного клуба «Валдай», говоря о поддержке малого и среднего бизнеса в некоторых отраслях, отметил возможность продления «тех мер льготирования, которые по налогам и еще по некоторым направлениям были введены и в ближайшее время должны закончиться».

«Кроме того, ТПП России неоднократно озвучивала свою позицию по мерам поддержки малого и среднего бизнеса в рамках текущей экономической ситуации: самое главное в том, что они не должны носить дискриминационный характер и быть доступными только для определенного круга предприятий — системообразующих или из перечня пострадавших отраслей. При этом для получения мер государственной поддержки должен применяться единый четкий и прозрачный критерий, например, падение уровня доходов по основному направлению деятельности более чем на 50% по сравнению с предыдущим периодом деятельности», — подчеркнул Катырин.