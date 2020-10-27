ЛДПР предложила освободить от НДС компании, занятые в доставке продуктов

Компании, занимающиеся доставкой продуктов и необходимых вещей, нужно освободить от НДС, особенно в условиях пандемии, считает зампред фракции ЛДПР Василий Власов.

«Я считаю, что особенно в условиях пандемии, в условиях второй волны, в условиях, когда мы все должны сделать для того, чтобы люди в возрасте оставались дома и не выходили на улицу. Давайте освободим от уплаты НДС компании, которые занимаются доставкой продуктов питания и необходимого для определенной жизнедеятельности продуктов и каких-то вещей», — цитирует Власова РИА Новости.

Он пояснил, что при доставке продуктов отсутствуют расходы компаний на содержание кассиров и торговых залов, поэтому товары должны быть дешевле.

«Мы должны сделать все для того, чтобы люди по максимуму не выходили из дома», — заключил парламентарий.