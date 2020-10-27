Транспортные карты и карты школьника выведут из под запрета на пополнение наличными

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о выводе транспортных карт и карт для школьников из-под запрета на пополнение наличными. Под такой запрет они попали потому, что по сути являются анонимными электронными кошельками.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, статистика оборота таких специализированных карт в ряде регионов показывает, что с их помощью население активно переходит к безналичному обороту. Так, в настоящее время порядка 60-70% таких карт пополняется наличными через кредитные организации или банковских платежных агентов и используется далее для оплаты проезда в общественном транспорте или услуг в образовательных учреждениях, отмечают законодатели.

Также разработчики проекта закона считают, что сохранение возможности пополнения таких карт наличными позволит получать гражданам удобные платежные сервисы, повысит прозрачность денежного обращения и снизит финансовую нагрузку на бюджеты ряда субъектов России.

📌 Реклама

В августе 2020 года в силу вступили поправки в законодательство, ограничивающие пополнение наличными анонимных электронных кошельков, выпущенных под транспортные карты. Запрет не коснулся большинства действующих карт, которые выпускаются непосредственно транспортными организациями или пополняются через них.

При этом в ЦБ РФ заявляли, что регулятор не возражает против вывода транспортных карт из-под данного запрета в случае технической возможности разграничить такие анонимные средства платежа.

Как сообщалось ранее, Банк России отсрочил запрет на пополнение наличными анонимных электронных кошельков в виде транспортных карт до 1 апреля 2021 года. Регулятор тогда отметил, что теперь у операторов транспортных систем будет больше времени, чтобы скорректировать при необходимости свои бизнес-модели для соответствия закону "О национальной платежной системе" и продолжить оказывать гражданам такую социально значимую услугу, как пополнение транспортных карт наличными.