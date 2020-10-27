Недовольные жильцы смогут наслать аудиторов на управляющую компанию

Сегодня в Госдуму внесен законопроект № 1044569-7 с поправками в Жилищный кодекс.

Речь идет о проверке деятельности УК. Сейчас провести аудиторскую проверку возможно только с согласия самой управляющей организацией, что значительно затрудняет контроль и надзор со стороны собственников многоквартирных домов за работой управляющей организацией.

Эту норму хотят исправить.

Предлагается наделить собственников многоквартирных домов, в случаях сомнения в качестве работы управляющей организации, правом инициирования аудиторской проверки исполнения договоров в отношении работы управляющих организаций путем принятия соответствующего коллегиального решения на общем собрании.

Оплата услуг аудиторской организации будет производиться из средств управляющей организации. Не позднее чем через 5 дней со дня получения аудиторского заключения управляющая организация обязана ознакомить с ним жильцов.