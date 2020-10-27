С 26 апреля смена наименования компании частично упростится. Но для заявителя процесс останется прежним

Внесены изменения в ст. 5 Закона о регистрации юридических лиц и ИП в части смены наименования юридического лица.
Сегодня Путин подписал Федеральный закон от 27.10.2020 № 350-ФЗ, соответствующие поправки вступят в силу с 26 апреля 2021 года.
Правда, сам процесс внесения изменений в ЕГРЮЛ с точки зрения заявителя не поменялся. Точно так же будет приниматься решение о внесении изменений в устав, заполняться Р13014 ( в следующем году она точно заменит Р13001), собирается необходимый комплект документов и будет подаваться в регистрирующий орган.
Поменяется только тот момент, что если компания упоминается в ЕГРЮЛ, к примеру, как участник или управляющая компания в других юрлицах, то теперь налоговая заменит эти сведения сама, без участия налогоплательщика.