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Детские сады на удаленку на отправят

Глава Роспотребнадзора заявила, что отправлять детские сады на дистанционное обучение причин нет.

«На сегодняшний день вопрос перевода на удаленный режим детей дошкольного возраста не рассматривается», — сказала она в ответ на соответствующий вопрос. — Оснований эпидемиологических для того, чтобы разобщать маленьких детей, о которых вы говорите, на сегодняшний день нет«.

Также Попова заметила, что проблем в текущем образовательном процессе нет.

«Проблем в образовательном процессе и состоянии здоровья детей на сегодняшний день мы не видим», — сказала она. Попова добавила, что уровень заболеваемости среди школьников является самым низким.

Она также отметила, что принятые в школах меры по профилактике коронавируса действительно работают.

По материалам «ТАСС».

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