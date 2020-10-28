❗ Оформить квартиру в собственность будет проще и быстрее. Запущен новый уникальный сервис

Оказание госуслуг в сфере оборота недвижимости упростят, время оформления собственности сократят, проведение кадастрового учета и другие услуги начнут оказывать быстрее.

Кроме того, по всей стране заработает сервис, позволяющий в режиме онлайн получать сведения из ЕГРН для сделок с недвижимостью.

Об этом заявила замглавы Правительства Виктория Абрамченко.

В России внедрили новую информационную систему учета недвижимости — ФГИС ЕГРН.

В этой системе объединены данные государственного кадастра недвижимости (ГКН) и Единого государственного реестра прав (ЕГРП).

«Переход всей страны на такую глобальную базу, как ФГИС ЕГРН, — это, безусловно, новая веха в истории оборота недвижимости в России», — заявила вице-премьер.

Она подчеркнула, что российская практика эксплуатации подобных систем в масштабах всей страны отсутствует и в мире не существует её аналогов. ФГИС ЕГРН — это более 10 петабайт данных о недвижимости. Для сравнения: размер результатов экспериментов, проводимых в течение года на Большом адронном коллайдере, достигает 4 петабайт.

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«Регистрация права собственности, договоров ипотеки, постановка на кадастровый учёт и ещё десятки процедур в этой сфере будут проводиться проще и быстрее. Система уже обрабатывает около 7 запросов в секунду в режиме 24/7, работая без выходных и праздников. Сегодня во ФГИС ЕГРН ежедневно поступает около 100 тыс. обращений на государственную регистрацию прав и кадастровый учёт, а также более 500 тыс. запросов на предоставление сведений из ЕГРН. Это беспрецедентные объёмы обработки данных», — сообщила Виктория Абрамченко.

Ранее для проведения регистрации и получения документов, например, на свой жилой дом правообладатель должен был пройти процедуру подготовки комплекта документов, подачи заявления, 10 дней ожидания по каждой из процедур и получения документов дважды. В целом, в упрощённом виде это составляло восемь шагов и больше месяца ожидания результата.