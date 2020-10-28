Тотального закрытия бизнеса в Москве не будет. Но нарушителей сразу опечатывают

Глава столичного управления Роспотребнадзора заявила, что тотального закрытия бизнеса не будет, а будут точечные мероприятия.

«Вся наша работа приводит к тому, что было принято решение, что бизнес тотально закрываться не будет, только точечные надзорные мероприятия будут выявлять нарушителей, которые не соблюдают несложные требования», — сказала Андреева на заседании Мосгордумы.

По ее словам, Роспотребнадзор «вынужден приостанавливать и опечатывать объекты [нарушающие требования] незамедлительно, и в течение суток направлять материалы в суд для рассмотрения закрытия и рисков, которые несут эти объекты».

По материалам «Интерфакс».