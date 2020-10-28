Минздрав предписал подчиненным согласовывать все публичные высказывания по коронавирусу

Минздрав разослал подведомственным медучреждениям распоряжение согласовывать любые публичные высказывания по коронавирусу.
Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Письмо от ведомства следующего содержания:
«Министерство здравоохранения Российской Федерации доводит до сведения руководителей учреждений, подведомственных Минздраву, и главных внештатных специалистов Минздрава, что любые комментарии и публичные сведения по теме новой коронавирусной инфекции должны согласовываться в письменной или устной форме с пресс-службой Минздрава по электронной почте или по телефону».
В Минздраве рассылку такого письма подтвердили, и объяснили его необходимость повышением информированности населения.
«В настоящее время информационная повестка вокруг коронавируса перегружена, в том числе малополезными фактами, предположениями и прогнозами экспертов смежных специальностей. Для повышения эффективности информирования населения о мерах по противодействию распространению и профилактике заболеваемости COVID-19 было принято решение обратить внимание внештатных специалистов и подведомственных учреждений министерства на необходимость координации работы со средствами массовой информации».
Ситуацию с коронавирусом сегодня обсудил Путин с правительством.