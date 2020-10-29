Как правильно перейти с ЕНВД на УСН: пояснения от налоговой службы

Федеральная налоговая служба разослала по нижестоящим инспекциям письмо № СД-4-3/17181@ от 20.10.2020 г., в котором объяснила, как переходить на УСН тем налогоплательщикам, которые сейчас применяют ЕНВД.

Уведомить налоговые органы о переходе на УСН надо до 31 декабря 2020 года, документ подается по форме № 26.2-1 (КНД 1150001), утвержденной приказом ФНС России от 02.11.2012 N ММВ-7-3/829@.

При этом в уведомлении по строке «Получено доходов за девять месяцев года подачи уведомления» в соответствии с пунктом 4 статьи 346.12 Кодекса отражается величина доходов по тем видам деятельности, налогообложение которых осуществляется в соответствии с общим режимом налогообложения. Т.е. у тех налогоплательщиков, у которых была деятельность только по ЕНВД, величина доходов в уведомлении будет равна нулю.

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Уведомление может быть представлено в налоговый орган по месту нахождения организации или месту жительства индивидуального предпринимателя лично или через представителя, направлено по почте заказным письмом или передано в электронной форме по ТКС с применением квалифицированной электронной подписи, в том числе через «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя» в разделе «Моя система налогообложения».

Организация или индивидуальный предприниматель после представления уведомления о переходе на УСН вправе изменить первоначально выбранный объект налогообложения либо отказаться от применения данного режима налогообложения, направив новое уведомление о переходе на УСН и (или) соответствующее обращение в налоговый орган не позднее 31 декабря календарного года, в котором было подано данное уведомление. При этом в указанных случаях ранее представленное уведомление будет аннулировано.