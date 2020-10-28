Деньгами, полученными за счет прогрессивного НДФЛ, будет управлять специальный фонд

Порядка 25 тысяч детей смогут получить помощь за счет фонда, который займется расходованием средств по лечению орфанных заболеваний, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Речь идет о деньгах, которые будут направлены из бюджета за счет собранного НДФЛ по повышенной ставке 15%.

Она отметила, что президент России предложить издать соответствующий указ, который образует фонд как НКО. Он будет заниматься отбором пациентов и приобретением лекарственных препаратов для оказания медицинской помощи.

«Сейчас совместно с администрацией президента мы работаем над составом этого наблюдательного совета. Но как сказал президент- это должны быть уважаемые люди, которые обладают непререкаемым авторитетом в нашем обществе. Кроме того, будет создан попечительский совет фонда и в него также войдут авторитетные, уважаемые люди, которые занимаются сегодня благотворительностью, которые оказывают помощь нашим детям, нашим семьям и возглавляют ведущие медицинские организации», — цитирует Голикову РИА Новости.

Голикова добавила, что при фонде, как предполагается, будут созданы экспертные и этические советы — это в основном главные внештатные специалисты министерства здравоохранения, которые занимаются проблематикой тех или иных заболеваний, чтобы назначения, которые будут осуществляться, препараты или медицинские технологии, которые будут приобретаться или оплачиваться, «имели доказательную эффективность и действительно давали возможность поменять качество жизни и улучшить здоровье детей».