К ответственности за налоговые нарушения могут привлечь как саму организацию, так и ее должностных лиц

Согласно пункту 3 статьи 108 НК основанием для привлечения лица к ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах является установление факта совершения данного нарушения решением налогового органа, вступившим в силу.

Вина организации в совершении налогового правонарушения определяется в зависимости от вины ее должностных лиц либо ее представителей, действия (бездействие) которых обусловили совершение данного налогового правонарушения.

Об этом напоминает Минфин в письме № 03-02-08/89387 от 13.10.2020.

Привлечение организации к ответственности за совершение налогового правонарушения не освобождает ее должностных лиц при наличии соответствующих оснований от административной, уголовной или иной ответственности, предусмотренной законами, а также не освобождает от обязанности уплатить причитающиеся суммы налога, сбора, страховых взносов и пеней.