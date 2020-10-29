С 2018 до 2024 года пенсии вырастут на треть

В проекте бюджета ПФР предусматривается повышение страховых пенсий неработающих пенсионеров в 2021 году на 6,3 % (выше инфляции за предыдущий год в 1,7 раза), в 2022 году — на 5,9 % (выше инфляции в 1,6 раза), в 2023 году — на 5,6 % (выше инфляции в 1,4 раза).

Напомним, указанные выше проценты заложены в Федеральном законе № 350-ФЗ от 03.10.2018.

Запланированное повышение позволит к концу 2023 года увеличить средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера до 19 258,66 рубля против 14 407,28 рубля в 2018 году (или в 1,34 раза), говорится в заключении Счетной палаты.

С учетом индексации пенсий с 1 января 2024 года на 5,5 % средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров составит (расчетно) 20 317,89 рубля.

В то же время соотношение между среднегодовым размером страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров и средней зарплатой имеет тенденцию к снижению: в 2021 году — 32,9 %, в 2022 году — 32,5 %, в 2023 году — 32,1 %.