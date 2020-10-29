Мишустин надеется, что правительство будет добиваться отсутствия роста цен на жилье

Мишустин на встрече с депутатами обратил внимание на то, что цены на жилье растут, в том числе и из-за застройщиков. И понадеялся, что они будут добиваться отсутствия роста цен.

«Я очень надеюсь, что мы сейчас будем добиваться всецело отсутствия этого роста [цен]», — подчеркнул Мишустин.

Он отметил, что в настоящее время вице-премьером Маратом Хуснуллиным ведется работа над упрощением процедур в сфере строительства, чтобы сократить как сроки возведения жилья, так и его стоимость, и «чтобы при снижении соответствующей ставки на ипотеку» власти РФ «могли также воздействовать» на строительные компании.

«Пока в настоящий момент есть такие примеры, когда, к сожалению, цена для людей дорожает именно из-за застройщиков», — сказал премьер.

По материалам «ТАСС».