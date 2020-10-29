79% вкладчиков хранят сбережения в рублях

Подавляющее большинство (79%) российских вкладчиков имеют только рублевые сбережения. 17% хранят сбережения в долларах, а 9% в евро.
Совместное исследование провел РГС Банк и аналитический центр НАФИ, сообщает «ТАСС».
«По данным исследования, 79% вкладчиков российских банков имеют только рулевые сбережения, 2% — исключительно валютные, а каждый пятый опрошенный вкладчик (19%) имеет как рублевые, так и валютные сбережения», — отмечается в исследовании.
При этом у большинства опрошенных российских вкладчиков (98%) открыты рублевые счета и вклады для хранения свободных средств.
Свои банковские накопления хранят:
- в долларах — 17% вкладчиков,
- в евро — 9%,
- а сберегательные продукты одновременно в двух валютах есть у 6% опрошенных.
Другие валюты практически никто не использует. К примеру, только молодая аудитория в возрасте от 21 до 35 лет в качестве альтернативной валюты сбережений отметила английские фунты (1%). Отмечается, что молодежь в возрасте от 21 до 35 лет чаще остальных хранит деньги в долларах (19%) и реже в евро (8%).
Единой европейской валюте больше отдают предпочтение люди старшего возраста — 46-55 лет (12%) и 56 (10%).