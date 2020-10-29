В России снижается производственная активность после летнего подъема

ЦБ констатировал снижение производственной активности в экономике в сентябре после летнего подъема.

Об этом говорится в аналитическом обзоре регулятора.

«В сентябре восстановление деловой активности в российской экономике приостановилось. Это произошло за счет как стабилизации потребительского спроса, так и снижения производственной активности, в первую очередь в обрабатывающих производствах», — говорится в обзоре.

Как указывает регулятор, «восстановление инвестиционного спроса продолжилось, однако заметное сокращение производства инвестиционных товаров в сентябре может указывать на сжатие инвестиционной активности в ближайшие месяцы».

«В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и уменьшением бюджетного импульса восстановление потребительской активности к концу года может значительно замедлиться. По оценкам Банка России, в 2020 году ВВП сократится на 4–5%», — прогнозирует ЦБ.

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По мнению ЦБ, в годовом выражении падение в сентябре замедлилось.

«В то же время, по оценке Банка России, годовой темп снижения инвестиций в основной капитал в III квартале 2020 года увеличился по сравнению с предыдущим кварталом. До конца года ожидается дальнейшее ослабление инвестиционной активности, что связано с ее высокой инерционностью из-за пересмотра инвестиционных планов на 2020 год и жесткости контрактов», — предупреждает регулятор.