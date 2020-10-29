Налоговые каникулы для отдельных отраслей планируют продлить на полгода

Налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса планируют продлить до 1 апреля 2021 года, следует из протокола совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Отсрочка коснется большей части налогов (за исключением НДС и платежей самозанятых) и страховых взносов за март и I квартал 2020 года. Изначально эта мера поддержки была введена для 12 наиболее пострадавших от пандемии отраслей, но сейчас каникулы предусмотрят только для части из них.

В список отраслей, для которых планируют предусмотреть этот вид поддержки, вошли:

культура, организация досуга и развлечений;

физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность (за исключением санаторно-курортной);

общественное питание;

организация конференций и выставок;

предоставление бытовых услуг населению (салоны красоты, химчистки и т.д.).

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Как пояснил «Известиям» один из источников, поддержку сейчас планируется предоставить тем компаниям, которые восстановились значительно хуже остальных . Отели, авиа- или железнодорожное сообщение, по словам собеседника, запущены и чувствуют себя относительно нормально.

Налоговые льготы оказались востребованными: общий объем отсроченных платежей составил более 217 млрд рублей, оценивали ранее в правительстве, а в ФНС заявляли, что мерами налоговой поддержки МСП (правда, с учетом самозанятых) воспользовались в 117 тыс. случаев.

В октябре наступил срок платежа по отсроченным налогам, но значительная часть бизнеса оказалась к этому не готова, сообщили ранее в Центре стратегических разработок. По данным ЦСР, каждой пятой российской компании оказалось нечем платить из-за финансовых проблем.