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Предложили начислять пенсии по новой системе – по рангам

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников предложил ввести новую систему начисления пенсий «по рангам».

«Грубо говоря, минимальная пенсия — первого ранга, более повышенная — пенсия второго ранга и так до максимальной, условно говоря, должно быть десять рангов. Есть определенный перечень показателей, которые определяют человека в тот или иной ранг. И он знает, если он достиг определенного ранга, у него включается то же, что сейчас входит в коэффициент, но только более агрегированные показатели. Он знает, какая пенсия у него будет», — сказал депутат РИА Новости.

По мнению Калашникова, индексация пенсий тоже должна будет происходить по рангам.

При этом не обязательно индексировать все ранги одновременно, нужно ориентироваться на экономическую ситуацию.

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