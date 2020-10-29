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У ФСС не хватает денег на выплату пособий

Как известно, с 2021 года планируется переход на прямые выплаты из ФСС еще 8 регионов. Таким образом пилотным проектом будет охвачена вся страна.

Счетная плата опубликовала отчет по оценке финансовой устойчивости бюджета ФСС при переходе с 2021 года с зачетного механизма на систему прямых выплат.

Анализ показал, что переход с «зачетного механизма» на «прямые выплаты» несет в себе ряд очевидных преимуществ, в частности:

  • возможность контролировать выплаты пособий уже на этапе их назначения;
  • отсутствие взаимозачета по расходам со страхователями, что упрощает процедуру налогового контроля;
  • прозрачность поступлений и начислений, упрощение процедуры формирования бюджетной отчетности ФСС;
  • устранение кредиторской задолженности Фонда перед страхователем, которая регулярно образовывалась при использовании «зачетного механизма» за счет превышения расходов на выплату пособий над суммой начисленных страховых взносов.
Однако есть и определенные риски. Главный — это финансовая неустойчивость системы обязательного социального страхования, то есть образование дефицита средств на покрытие социальных обязательств Фонда. Особенно этот риск обостряется на фоне нестабильной эпидемиологической обстановки, говорится в отчете.

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Недостающие суммы регионам с дефицитом ежегодно компенсировались из централизованного резерва ФСС, который формировался в основном за счет свободных средств регионов, не участвующих в пилотном проекте. Основными «регионами-донорами» в 2012-2019 годах выступали Московская область, Москва и Санкт-Петербург, в которых обеспеченность расходов страховыми взносами составляла более 100 %.

При «зачетном механизме» проблема недостатка средств на счетах перед ФСС стоит не так остро, поскольку фактическую выплату пособий обеспечивают работодатели, а в случае превышения расходов над суммой начисленных страховых взносов у Фонда возникает перед страхователями кредиторская задолженность.

Однако при переходе на прямые выплаты фонду придется сразу выплачивать деньги людям и также погасить задолженность, которая образовалась перед страхователями на конец 2020 года.
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По оценке Счетной палаты объем задолженности на конец 2020 года будет 52 млрд. рублей.

Основная доля этой задолженности придется как раз на ФСС по г. Москве, г. Санкт-Петербургу и Московской области, что не позволит им в 2021 году быть донорами средств для других регионов.

Для выполнения социальных обязательств Фонду либо понадобится поддержка федерального бюджета, либо он будет вынужден использовать накопленный резерв по взносам на НСиПЗ, что в свою очередь может создать риски уже для этого вида страхования.

В Счетной палате считают, что бюджет ФСС будет дефицитным в 2020 году, но с 2022 года уже пойдет профицит.

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