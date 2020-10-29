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Совкомбанк стал системно значимым банком

Центробанк добавил Совкомбанк в список системно значимых банков. Теперь их двенадцать.

По оценкам ЦБ, доля Совкомбанка в активах банковского сектора на 1 октября составила около 1,5%. Всего на долю 12 системно значимых банков приходится около 74% совокупных активов.

Сам список формируется регулятором с 2015 года, ЦБ определяет системно значимые организации по объему активов, объему вкладов физлиц по отношению ко всем вкладам в банковской системе и объему сделок на межбанковском рынке. Теперь список выглядит так:

  1. Сбербанк
  2. ВТБ
  3. Газпромбанк
  4. Россельхозбанк
  5. Финансовая корпорация Открытие
  6. ЮниКредит Банк
  7. Райффайзенбанк
  8. Промсвязьбанк
  9. Альфа-Банк
  10. Росбанк
  11. Московский Кредитный Банк
  12. Совкомбанк

Совкомбанк стал третьим частным банком в этом списке.

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