Совкомбанк стал системно значимым банком

Центробанк добавил Совкомбанк в список системно значимых банков. Теперь их двенадцать.
По оценкам ЦБ, доля Совкомбанка в активах банковского сектора на 1 октября составила около 1,5%. Всего на долю 12 системно значимых банков приходится около 74% совокупных активов.
Сам список формируется регулятором с 2015 года, ЦБ определяет системно значимые организации по объему активов, объему вкладов физлиц по отношению ко всем вкладам в банковской системе и объему сделок на межбанковском рынке. Теперь список выглядит так:
- Сбербанк
- ВТБ
- Газпромбанк
- Россельхозбанк
- Финансовая корпорация Открытие
- ЮниКредит Банк
- Райффайзенбанк
- Промсвязьбанк
- Альфа-Банк
- Росбанк
- Московский Кредитный Банк
- Совкомбанк
Совкомбанк стал третьим частным банком в этом списке.