Совкомбанк стал системно значимым банком

Центробанк добавил Совкомбанк в список системно значимых банков. Теперь их двенадцать.

По оценкам ЦБ, доля Совкомбанка в активах банковского сектора на 1 октября составила около 1,5%. Всего на долю 12 системно значимых банков приходится около 74% совокупных активов.

Сам список формируется регулятором с 2015 года, ЦБ определяет системно значимые организации по объему активов, объему вкладов физлиц по отношению ко всем вкладам в банковской системе и объему сделок на межбанковском рынке. Теперь список выглядит так:

Сбербанк ВТБ Газпромбанк Россельхозбанк Финансовая корпорация Открытие ЮниКредит Банк Райффайзенбанк Промсвязьбанк Альфа-Банк Росбанк Московский Кредитный Банк Совкомбанк

Совкомбанк стал третьим частным банком в этом списке.