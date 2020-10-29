Правительству не понравился законопроект о запрете сдачи жилья туристам

Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала депутатский законопроект, который призван не допустить использования жилых помещений для временного размещения и пребывания там туристов, так как предложенная мера в том числе противоречит праву граждан сдавать квартиры в наём.

Законопроект был внесен в ноябре 2019 года группой депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Петром Толстым, председателем комитета по жилищной политике и ЖКХ Галиной Хованской и главой комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым. Авторы предлагали уточнить в законодательстве о туристической деятельности, что под понятием «средство размещения» подразумеваются только помещения из нежилого фонда, пишет ТАСС.

В проекте отзыва указано на то, что Жилищный кодекс допускает «использование жилого помещения для осуществления профессиональной деятельности или индивидуальной предпринимательской деятельности» теми, кто живет там на законных основаниях и не нарушает при этом права соседей. Гражданский кодекс в свою очередь позволяет сдавать квартиры на основании договора.

«Таким образом, проектируемая норма противоречит указанным положениям соответствующих кодексов», — говорится в документе.