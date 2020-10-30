Информационные системы госорганов переведут на отечественное оборудование к 2025 году

Объекты критической информационной инфраструктуры России, к которым относятся сети и информационные системы госорганов, банков, промышленности планируют перевести преимущественно на отечественное оборудование к 2025 году. Проект указа президента по этому поводу опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

К объектам критической информационной инфраструктуры относятся информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети госорганов, автоматизированные системы в обороне, энергетике, здравоохранении, связи, на транспорте, в различных отраслях промышленности.

Согласно проекту указа, правительству нужно утвердить требования к программному обеспечению и оборудованию, используемому на объектах критической информационной инфраструктуры, и порядок перехода на российские софт и оборудование.

Самим объектам критической инфраструктуры нужно до 1 января 2024 года перейти на преимущественно российское ПО и до 1 января 2025 года — на преимущественное использование отечественного оборудования. Под преимущественным понимается приоритетное использование российских программ и оборудования при наличии отечественных аналогов.

В июне банки попросили кабмин отложить переход на отечественный софт критической информационной инфраструктуры (КИИ) на четыре года. В августе Банк России это предложение поддержал.

По материалам «Парламентской газеты».