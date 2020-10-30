С 1 ноября вводится обязательная маркировка шин

Обязательная маркировка шин вводится с 1 ноября 2020 г. С этой даты производители и импортеры маркируют шины и вносят сведения о маркировке, а также о вводе в оборот, обороте и выводе из него в систему «Честный знак».

Импортёры, которые закупили немаркированные шины до 1 ноября, могут их ввезти в Россию до 15 декабря. До этой же даты у магазинов есть право продавать остатки шин, которым не присвоены идентификаторы. Хранить на складе продукцию без кодов они могут до 1 марта 2021 года, то есть к этому времени они должны будут нанести маркировку на все непроданные остатки.

Правила маркировки шин утверждены Постановлением Правительства РФ от 31.12.2019 № 1958.