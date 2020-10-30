Газпром проиграл в суде налоговикам. Вычет по НДС был снят из-за восьмикратного завышения стоимости оборудования

Налоговые органы выявили эпизод восьмикратного завышения стоимости оборудования при осуществлении поставок на стройку «Газпрома» через посредников, связанных с персоналом монополии. Суд в первой инстанции ФНС уже выиграла (дело А40-267202/2019).
Претензии у инспекторов вызвали налоговые вычеты по НДС в цепочке сделок на поставку оборудования. Завод получил за него 248 млн руб., а ЗАО «Газпром инвест Юг» заплатило первому посреднику — ООО «Промтехпроект» — 2,266 млрд руб. При этом, согласно материалам дела, оборудование было реализовано и доставлено на объекты строительства ПАО «Газпром» ранее даты фактического производства оборудования заводом-производителем.
В тендерной заявке «Промтехпроект» назвал себя официальным представителем завода. Но гендиректор этого завода заявил, что не имел отношений с такой фирмой, а по вопросам поставки оборудования общался с сотрудниками ЗАО «Газпром инвест Юг». Но это еще не все.
Учредитель «Промтехпроекта» состоял в трудовых отношениях с «Газпром инвест Юг», это следует из справок 2-НДФЛ. Гендиректор тоже ранее работал в структурах Газпрома.
ЗАО «Газпром инвест Юг» и ООО «Промтехпроект» находятся по одному адресу.В 2020 году «Промтехпроект» был признан банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство.
Деньги, который «Промтехпроект» получал от «Газпром инвест Юга», распылялись по классической схеме обналички через фирмы-однодневки.
Из-за этой схемы у ПАО «Газпром» были сняты вычеты за 1 квартал 2017 года. Это и пытается сейчас оспорить компания в суде, заявив в свое оправдание:
- установленные Инспекцией обстоятельства, относящиеся к поставщикам последующих звеньев поставки, не препятствуют применению вычетов Обществом;
- наличие посредников само по себе не может служить основанием для признания налоговой выгоды необоснованной. Реальность поставки товара не оспаривается Инспекцией;
- сумма НДС, в возмещении которой отказано Инспекцией, не соответствует обстоятельствам и существу вменяемого налоговым органом нарушения. При вынесении Решения налоговым органом нарушен принцип определения действительных налоговых обязательств налогоплательщика исходя из подлинного экономического содержания совершенной операции;
- при вынесении Решения Инспекцией нарушен принцип последовательности позиции налоговых органов при формулировании выводов по результатам мероприятий налогового контроля.