Газпром проиграл в суде налоговикам. Вычет по НДС был снят из-за восьмикратного завышения стоимости оборудования

Налоговые органы выявили эпизод восьмикратного завышения стоимости оборудования при осуществлении поставок на стройку «Газпрома» через посредников, связанных с персоналом монополии. Суд в первой инстанции ФНС уже выиграла (дело А40-267202/2019).

Претензии у инспекторов вызвали налоговые вычеты по НДС в цепочке сделок на поставку оборудования. Завод получил за него 248 млн руб., а ЗАО «Газпром инвест Юг» заплатило первому посреднику — ООО «Промтехпроект» — 2,266 млрд руб. При этом, согласно материалам дела, оборудование было реализовано и доставлено на объекты строительства ПАО «Газпром» ранее даты фактического производства оборудования заводом-производителем.

В тендерной заявке «Промтехпроект» назвал себя официальным представителем завода. Но гендиректор этого завода заявил, что не имел отношений с такой фирмой, а по вопросам поставки оборудования общался с сотрудниками ЗАО «Газпром инвест Юг». Но это еще не все.

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Учредитель «Промтехпроекта» состоял в трудовых отношениях с «Газпром инвест Юг», это следует из справок 2-НДФЛ. Гендиректор тоже ранее работал в структурах Газпрома.

ЗАО «Газпром инвест Юг» и ООО «Промтехпроект» находятся по одному адресу.

В 2020 году «Промтехпроект» был признан банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство.

Деньги, который «Промтехпроект» получал от «Газпром инвест Юга», распылялись по классической схеме обналички через фирмы-однодневки.

Из-за этой схемы у ПАО «Газпром» были сняты вычеты за 1 квартал 2017 года. Это и пытается сейчас оспорить компания в суде, заявив в свое оправдание:

установленные Инспекцией обстоятельства, относящиеся к поставщикам последующих звеньев поставки, не препятствуют применению вычетов Обществом;

наличие посредников само по себе не может служить основанием для признания налоговой выгоды необоснованной. Реальность поставки товара не оспаривается Инспекцией;

сумма НДС, в возмещении которой отказано Инспекцией, не соответствует обстоятельствам и существу вменяемого налоговым органом нарушения. При вынесении Решения налоговым органом нарушен принцип определения действительных налоговых обязательств налогоплательщика исходя из подлинного экономического содержания совершенной операции;

при вынесении Решения Инспекцией нарушен принцип последовательности позиции налоговых органов при формулировании выводов по результатам мероприятий налогового контроля.

Однако суд встал на сторону инспекции. Какова общая сумма налоговых санкций, в материалах дела не говорится. Упоминается только, что цена реализации товара для ПАО «Газпром» возросла на 2,017 млрд руб., в том числе 307,82 млн руб. НДС.