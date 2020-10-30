Торговые агрегаторы теперь обязаны принимать карты «Мир»

С 1 ноября вступают в силу нормы Федерального закона № 290-ФЗ от 31.07.2020 с поправки в закон о защите прав потребителей, которые касаются обязательного приема к оплате карт «Мир».

С 1 ноября текущего года крупные торговые сайты-агрегаторы (с выручкой более 40 млн. рублей) начнут принимать к оплате карты отечественной платёжной системы.

Напомним, данным законом также снижен порог выручки, при котором наступает обязанность принимать к оплате карту «Мир» — до 20 млн рублей. Но внедряться эта норма будет поэтапно:

с 1 марта 2021 года до 30 млн рублей;

с 1 июля 2021-го — до 20 млн рублей.