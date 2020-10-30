Предложили повысить МРОТ до 60 тыс руб

Лидер фракции «Справедливая Россия» в ГД Сергей Миронов призывает как можно скорее поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до «приемлемых значений», а именно до 50-60 тысяч рублей, сообщает в пятницу пресс-служба лидера СР.

«В России необходимо рассчитывать МРОТ на уровне половины от зарплат среднего класса, это 50-60 тысяч рублей. Тогда у нас не будет работающих бедных, а бизнес будет вынужден вкладываться в обновление парка техники, оптимизацию производственных процессов, искать другие способы повышать производительность труда. Потребительский спрос при таких зарплатах обеспечит очень существенный экономический рост», — заявил Миронов, которого цитирует РИА Новости.

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Он пояснил, что к проблеме низкого уровня МРОТ и новой методики его расчета его заставили вернуться свежие данные Росстата. «Половина семей в России могут позволить себе только еду и одежду, в аналогичном материальном положении находится две трети молодых семей, а также две трети пенсионеров. Новая методика, которую предлагает Минтруд, законсервирует этот чудовищный уровень бедности еще на пять лет», — пояснил лидер СР.

Политик напомнил, что предложение Минтруда сводится к тому, чтобы зафиксировать МРОТ на уровне 42% от медианной зарплаты с возможностью пересмотреть это соотношение только через пять лет.

«По последним данным, медианная зарплата едва превышает 30 тысяч рублей, то есть, половина работников в России получают меньше этой суммы... Предложение Минтруда, по сути, заключается в том, чтобы в России можно было платить зарплату в размере 42% от затрат, необходимых на покупку еды и одежды», — заметил глава СР.

Также он добавил, что методика расчета МРОТ, «которой пытается подражать наше министерство труда, на самом деле сложнее: она работает в странах, где численность среднего класса выше 50% населения».