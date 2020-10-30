Зарегистрировать ИП или ООО можно будет через мобильное приложение

Подать документы на государственную регистрацию ООО или ИП можно будет в том числе и через мобильное приложение.

Об этом сказано в Приказе ФНС от 12 октября 2020 г. N ЕД-7-14/743@ «Об утверждении Порядка взаимодействия с регистрирующим органом при направлении документов, необходимых для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в форме электронных документов, а также требований к формированию таких электронных документов»

«Направление в регистрирующий орган электронных документов, необходимых для регистрации, осуществляется: заявителем — с использованием Интернет-сервиса, размещенного на сайте ФНС России, или мобильного приложения, или единого портала государственных и муниципальных услуг;

нотариусом — с использованием Интернет-сервиса, размещенного на сайте ФНС России, или с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (далее — СМЭВ) и подключенной к ней единой информационной системы нотариата;

многофункциональным центром — с использованием СМЭВ».

Вообще, если приложение будет само заполнять ту же форму Р11001 — это будет очень удобно, без возни в экселе с клеточками и судорожных поисков в Требованиях, надо ли это поле заполнять или нет.

Приказ вступает в силу 25 ноября, вместе с новыми формами.