Когда платежный агент может не зачислять полученные от людей деньги на спецсчет

Федеральным законом № 103-ФЗ от 03.06.2009 определено, что платежный агент при приеме платежей обязан использовать специальный банковский счет для осуществления расчетов, а также сдавать в банк полученные от плательщиков при приеме платежей наличные денежные средства для зачисления в полном объеме на свой специальный банковский счет.

При этом определен исчерпывающий перечень операций, которые вправе осуществлять платежные агенты по специальным банковским счетам.

Вместе с тем положения действие Федерального закона № 103-ФЗ распространяется только на прием платежным агентом наличных денежных средств, направленных на исполнение обязательств перед поставщиком товаров (работ, услуг).

При внесении физлицами платы за коммунальные услуги наличными указанные средства подлежат зачислению на специальный банковский счет (№ 40821...) в полном объеме. В случаях, если оплата производится в безналичной форме (например, в сети Интернет, через банк, в том числе посредством клиент-банка), обязанность по использованию специального банковского счета у платежного агента отсутствует и, соответственно, он может зачислять денежные средства на расчетный счет (N 40702...), не являющийся специальным банковским счетом.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № АБ-3-20/6989@ от 16.10.2020.