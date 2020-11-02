Утверждена новая форма 6-НДФЛ

Утверждена новая форма расчета 6-НДФЛ, приказ от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ официально опубликован. Применяться она будет, начиная с отчетности за 1 квартал 2021 года.

Форма сильно изменена, в неё добавили справку о доходах физлиц, поскольку отдельные справки 2-НДФЛ отменяются с 2021 года. Включать эти сведения надо будет один раз в год - в отчете за налоговый период.

Кроме того отметим отсутствие дат фактического получения дохода и удержания налога в разделе 1, остался только срок перечисления и сумма. Но вводятся строки для указания даты и суммы НДФЛ, возвращенного физлицам и строки для информации за прошлые налоговые периоды.

За 2020 год отчет по НДФЛ будет сдаваться еще по старым правилам. Т.е. отдельно расчет 6-НДФЛ по форме, утвержденной приказом ФНС от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@ в ред. от 17.01.2018 и справка 2-НДФЛ, утвержденная приказом ФНС от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566@.