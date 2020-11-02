Инспекции продолжают закрываться

В Республике Алтай с сегодняшнего дня прием посетителей в налоговых инспекциях будет осуществляться по предварительной записи.
Ранее режим приема по записи ввели налоговики в Рязанской области, а также в Иркутской области и Пермском крае.
Записаться на прием можно через специальный сервис на сайте ФНС.
Налоговики напоминают, что многие вопросы можно урегулировать с помощью функционала других сервисов сайта ФНС, в числе которых личные кабинеты для различных категорий налогоплательщиков, сервис «Обратиться в ФНС России», а также иные электронные сервисы.