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В регионах начали запрещать пользоваться Wi Fi в торговых центрах

В торговых центрах Красноярского края запретили доступ посетителей к Wi Fi в целях борьбы с коронавирусом.

Об этом сказано на сайте краевой администрации.

«В торгово-развлекательных центрах посетителям будет запрещен доступ к интернету через Wi-Fi. Помимо этого, дети до 14 лет не будут допущены в торговые центры без сопровождения родителей».

Скорее всего, начинание уже подхватывают и в других регионах. А чтобы точно не собирались, нужно еще и мобильный интернет в общественных местах перекрыть. Как раз Роспотребнадзор разъяснил, что такое «массовые скопления людей».

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