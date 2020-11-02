В регионах начали запрещать пользоваться Wi Fi в торговых центрах

В торговых центрах Красноярского края запретили доступ посетителей к Wi Fi в целях борьбы с коронавирусом.
Об этом сказано на сайте краевой администрации.
«В торгово-развлекательных центрах посетителям будет запрещен доступ к интернету через Wi-Fi. Помимо этого, дети до 14 лет не будут допущены в торговые центры без сопровождения родителей».
Скорее всего, начинание уже подхватывают и в других регионах. А чтобы точно не собирались, нужно еще и мобильный интернет в общественных местах перекрыть. Как раз Роспотребнадзор разъяснил, что такое «массовые скопления людей».