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В России вырос спрос на земельные участки из-за пандемии и подорожания квартир

На фоне пандемии и подорожания городской недвижимости спрос на покупку земельных участков в России вырос на 43%.

Такие данные следуют из исследования «Авито-Недвижимость».

Интерес к покупке участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) продолжает оставаться стабильно высоким — к такому выводу пришли эксперты Авито Недвижимости. Несмотря на незначительное сезонное снижение по сравнению со II кварталом, годовой рост спроса на земельные участки по итогам III квартала составил 43%. При этом цены пока не спешат демонстрировать схожую динамику, оставаясь на уровне II квартала и даже незначительно уступая аналогичным показателям прошлого года. В условиях продолжающегося увеличения стоимости квартир, все больше россиян рассматривают покупку земли как выгодную альтернативу приобретению городской недвижимости.

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Именно дом, а не городская квартира стал актуальным форматом недвижимости во время карантина. Тогда жители городов оценили преимущество изоляции с возможностью выхода из дома и неограниченного время пребывания на природе в рамках собственного участка или дачного поселка, вдали от центров распространения коронавируса. Весной многие россияне стали арендовать участки с домами, чтобы не оставаться в городских квартирах, другие задумались о покупке и строительстве домов на собственной земле. Укреплению этого потребительского тренда способствует и текущее положение дел: второй виток развития получила коронавирусная инфекция, меры по борьбе с ее распространением ужесточаются, а многие компании продолжают придерживаться удаленного формата работы.

Популярности покупки земельных участков способствует и экономическая ситуация: курс рубля последние несколько месяцев показывал отрицательную динамику, реальные доходы граждан сокращались, и потребность в сохранении уже накопленного капитала в виде инвестиций в недвижимость стала как никогда актуальной. При этом на рынке городских квартир уже не первый месяц фиксируется значительный рост цен: в категориях как первичного, так и вторичного жилья. На этом фоне приобретение земли под последующее самостоятельное строительство многим видится более доступным вариантом.
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В итоге, по результатам III квартала 2020 интерес к приобретению в собственность земельных участков увеличился на 43% в годовом выражении*. Немаловажно и то, что, в условиях увеличивающегося спроса, роста цен на землю пока удается избежать: за последний квартал средняя стоимость земельных участков под ИЖС осталась неизменной, а в годовом сравнении и вовсе снизилась на 3%. Таким образом, к началу октября цена земли за сотку по России составила 39 тыс. рублей.

«Покупка земельных участков всегда рассматривалась россиянами как один из наиболее надежных способов сохранить сбережения в кризисный период. При этом, с ростом цен на квартиры, самостоятельное строительство частных домов становится хорошей альтернативой покупке готового городского жилья. Повышенной востребованности участков под ИЖС способствуют и другие факторы. Например, программа „Сельская ипотека“: она была запущена в России в начале этого года, и правительство уже анонсировало увеличение ее финансирования практически в 3 раза в следующем году. А также целый ряд изменений, связанных с условиями получения материнского капитала: с этого года выплату можно получить уже после появления первого ребенка, общая сумма за двоих детей увеличена, действие программы продлили до 31 декабря 2026 года, а среди направлений, по которым его можно использовать появилось строительство домов на участках в СНТ. Стоит отметить, что спрос на приобретение земли растет не только в традиционных сельскохозяйственных регионах. Благодаря программе „Дальневосточный гектар“ интерес к покупке участков под частные дома повышается и на севере России — так, за год спрос в данном сегменте рынка в Ямало-Ненецком АО увеличился на 21%, в Ненецком АО — на 33%, а в Мурманской области — на 62%», — говорит Дмитрий Алексеев, руководитель направления новостроек и загородной недвижимости в Авито Недвижимости.

Среди крупнейших регионов России самый значительный рост спроса на покупку участков под ИЖС был зафиксирован в Московской и Ленинградской областях — 119% и 118% за год соответственно. Далее следуют Томская область с увеличением на 75%, Новосибирская область — на 61%, а также, с небольшим отставанием, Калининградская область и Республика Крым — 58% и 57% соответственно.

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Что касается стоимости участков, то здесь лидируют южные регионы. На первом месте расположилась Республика Крым, где цена земли за сотку равна 150 тыс. рублей. На втором месте находится Ростовская область (120 тыс. рублей), а на третьем — Краснодарский край (102 тыс. рублей). В первой пятерке также присутствуют Московская (73 тыс. рублей) и Ленинградская области (67 тыс. рублей). Самые доступные участки под индивидуальное жилищное строительство можно приобрести в Пермском крае (23 тыс. рублей), в Омской и Челябинской областях, Республике Удмуртия и Красноярском крае (25 тыс. рублей в каждом из регионов). Как отмечают эксперты Авито Недвижимости, на ценообразование в данном сегменте рынка влияют сразу несколько факторов: удаленность от города, престижность района или населенного пункта, в котором приобретается земля, а также наличие необходимой инфраструктуры и коммуникаций — участки с уже проведенным электричеством, газом и водоснабжением оцениваются дороже.

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При этом за год существеннее всего земельные участки подешевели в Ростовской и Нижегородской областях (-8% в каждом из регионов), а также в Свердловской и Саратовской областях, Красноярском крае и Республике Татарстан (-6% в каждом из регионов). Подробнее — в Таблице.

Таблица. Динамика рынка земельных участков в крупнейших городах России (III квартал 2020 к III кварталу 2019):

Регион

Изменение спроса за год

Средняя цена за сотку, руб. (III кв. 2020)

Изменение цены за год

Вся Россия

43%

39 000

-3%

Республика Башкортостан

32%

39 000

-5%

Волгоградская область

35%

44 000

-5%

Воронежская область

49%

32 000

-4%

Иркутская область

35%

38 000

2%

Калининградская область

58%

44 000

-2%

Краснодарский край

40%

102 000

-2%

Красноярский край

33%

25 000

-6%

Республика Крым

57%

150 000

0%

Ленинградская область

118%

67 000

0%

Московская область

119%

73 000

-3%

Нижегородская область

34%

31 000

-8%

Новосибирская область

61%

44 000

-3%

Омская область

31%

25 000

-2%

Пермский край

26%

23 000

-4%

Ростовская область

35%

120 000

-8%

Самарская область

34%

35 000

-3%

Саратовская область

38%

47 000

-6%

Свердловская область

27%

26 000

-6%

Республика Татарстан

36%

50 000

-6%

Томская область

75%

43 000

-2%

Тюменская область

37%

49 000

5%

Республика Удмуртия

29%

25 000

-3%

Ульяновская область

26%

32 000

-4%

Челябинская область

23%

25 000

0%

 

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