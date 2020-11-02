Борис Титов попросил Минфин разобратся с госпошлиной за привлечение иностранных рабочих

Борис Титов обратился к министру финансов Антону Силуанову с предложением урегулировать проблему работодателей, привлекающих иностранную рабочую силу, сообщает пресс-служба бизенс-омбудсмена

Дело в том, что предприниматели, оплатившие государственную пошлину за выдачу разрешения на привлечение и использование иностранных работников, не смогли их ввезти в страну из-за коронавирусных ограничений.

Например, по данным Управления МВД России по Забайкальскому краю, за выдачей разрешений на привлечение и использование иностранных работников в 2020 году к ним обратились 11 юридических лиц, сумма уплаченной пошлины составила 1,6 млн. рублей.

Статья 333.40 НК РФ устанавливает исчерпывающий перечень оснований для возврата уплаченной госпошлины и право плательщика на зачет излишне уплаченной пошлины в счет суммы, подлежащей уплате за совершение аналогичного действия. Однако проблема заключается в том, что в рассматриваемой ситуации действующие нормы НК не применимы, поскольку пошлина уплачена соразмерно.

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Борис Титов обратился к Антону Силуанову с просьбой инициировать корректировку механизма возврата или зачета ранее уплаченной государственной пошлины за выдачу разрешений на привлечение и использование иностранных работников. Помимо этого, Уполномоченный предложил внести такие разрешения в Перечень, оговоренный в приложении №1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2020 года №440 «О продлении действий разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году». Действие фигурирующих в этом перечне лицензий и разрешений, сроки которых истекают (истекли) с 15 марта по 31 декабря 2020 года, автоматически продлевается на 12 месяцев.