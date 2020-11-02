Выплаты по уходу за 80-летними пенсионерами предлагают повысить с 1 200 до 10 000 руб. и ежегодно индексировать

Сейчас неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инвалидом I группы (за исключением инвалидов с детства I группы), а также за престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим 80 лет, предусмотрено предоставление ежемесячных выплат в размере 1200 рублей.

Размер данной компенсационной выплаты не менялся с 2008 года.

В Госдуму поступил законопроект № 1048188-7, которым предлагается увеличить эту сумму до 10 000 руб.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что осуществлять такой уход могут только неработающие люди. Получается, что у них нет другого дохода, и чтобы получать хотя бы на уровне МРОТ, надо ухаживать сразу за 10 пожилыми.

Кроме того, родителям при уходе за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства 1 группы с 1 июля 2019 года положена выплата в размере 10 000 руб.

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Также на рассмотрении Госдумы находится проект, предусматривающий установление с 1 января 2021 года ежемесячной выплаты в размере 10 000 рублей неработающим родителям (усыновителям) или опекунам (попечителям) за осуществление ухода за инвалидами I группы, а также последующую ежегодную индексацию указанной выплаты.

В этой связи в целях соблюдения принципа социальной справедливости законопроектом предлагается предоставить неработающим трудоспособным гражданам, которые являются опекунами (попечителями) престарелого, нуждающегося по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшего 80 лет, право на получение ежемесячной выплаты за осуществление ухода за указанными лицам также в размере 10 000 рублей.

Законопроектом предусмотрена ежегодная индексация указанной выплаты, что позволит сохранить ее покупательную способность.