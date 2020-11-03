Какие льготы действуют для IT-компаний со статусом участника проекта «Сколково» в 2021 году

IT-компании - участники инновационного проекта «Сколково» могут выбрать, какие льготы будут применять с 1 января 2021 года. Об этом рассказал Минфин в письме от 28.09.2020 № 03-03-10/84983, которое было направлено в нижестоящие налоговые инспекции письмом ФНС России от 29.10.2020 № СД-4-3/17736@.

Так, они могут использовать льготы, предусмотренные для участников проекта «Сколково», которые действуют в течение 10 лет после получения такого статуса. Для их применения совокупный размер прибыли не должен превышать 300 млн рублей, а годовой размер выручки — 1 млрд рублей. IT-компания вправе воспользоваться освобождением по НДС, по налогу на прибыль и уплачивать страховые взносы по пониженному тарифу 14 %.

Второй вариант — воспользоваться льготами, предусмотренными налоговым маневром в IT-сфере (Федеральный закон от 31.07.2020 № 265-ФЗ). В этом случае с 1 января 2021 года IT-компании вправе применить освобождение по НДС, пониженную ставку по налогу на прибыль в 3 % и пониженный тариф по страховым взносам — 7,6 %. Чтобы воспользоваться ими, организации нужно выполнить несколько условий. Так, IT-компания вправе применять пониженный тариф по взносам, если получила документ о государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий. При этом ее доход от IT-сферы должен составлять не менее 90 % от всех доходов, а численность сотрудников — не менее семи человек.

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Еще один способ — совместить льготы, предусмотренные проектом «Сколково» и налоговым маневром в IT-отрасли. Например, воспользоваться освобождением от налога на прибыль и НДС по правилам для участника проекта «Сколково» и пониженными тарифами по взносам, предусмотренными для IT-отрасли с 2021 года.