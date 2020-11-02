90% завезенных случаев коронавируса — отдыхающие из Турции. С этой страной сократят число авиарейсов

Глава Роспотребнадзора рассказала, что 90% всех случаев завезенного коронавируса в сентябре — это отдыхающие, вернувшиеся из Турции.

«В нашем общем мониторинге из общего количества выявленных (завозных случаев) — больше 10 тысяч положительных (тестов на коронавирус) — 90% это лица, вернувшиеся из Турецкой республики», — сказала Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Цитата по « Интерфакс ».

Ну, наверное это можно было предугадать в тот момент, когда открывали границу со столь популярным направлением. Тем более, тревожные звонки приходить стали почти сразу.

Не так давно Анна Попова сказала, что, наверное, границу с Европой нужно было перекрывать сразу после первых сообщениях о распространении болезни.

📌 Реклама

«Может быть, надо было сразу закрываться от Европы, когда были заражения в Милане. Дало бы это результат или нет, сегодня сказать трудно. Есть понимание, что инфекция все равно проникла бы, просто чуть позже. Ведь человек, который не смог улететь из Милана, нашел бы другой способ прилететь в Россию», — рассказала Попова в интервью в рамках исследования «Общество и пандемия. Опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России», размещенного на сайте РАНХиГС.

И заодно сообщается, что число рейсов между Россией и Турцией будут сокращать.

«Изучается вопрос на взаимной основе о снижении интенсивности полетов. В первую очередь, это может затронуть чартерное авиасообщение. Зимой поток туристов все же ниже, чем летом, поэтому чартеры загружаются меньше. Спрос на такие перевозки падает, число рейсов сокращается. Причины исключительно экономические».

Ну да, совсем закрывать, видимо, смысла уже нет.