Изменились условия сельской ипотеки

Сегодня опубликовано Постановление Правительства № 1748 от 27.10.2020 об изменениях в условиях программы льготной ипотеки на покупку или строительство жилья в сельской местности.

Напомним, программа «Сельская ипотека» заработала с этого года. С её помощью граждане могут оформить кредит под льготную ставку от 0,1 до 3 % годовых на покупку земельного участка и строительство на нем жилья, квартиры в новостройке, готового частного дома, а также на строительство жилья на уже имеющемся участке.

Первоначальный взнос — 10%. Максимальный срок — 25 лет. Действие ипотеки распространяется на землю или жилье в сельской местности и в городах с населением не более 30 тысяч человек.

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В обновлённых условиях программы появилось право на. Раньше такого запрета не было, однако банки могли отказать заемщику, сославшись на отсутствие этой нормы в правовом акте.

Кроме того, расширены возможности граждан, которые уже имеют землю и планируют взять кредит на строительство дома. Теперь им не обязательно обладать правом собственности на этот участок. Будет достаточно договора аренды.

Еще одно изменение касается Ямало-Ненецкого автономного округа. Для жителей этого региона максимальная сумма кредита увеличилась до 5 млн рублей. Раньше такая возможность была только у жителей Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа. В остальных регионах максимальная сумма кредита осталась прежней — 3 млн рублей.