Ипотека на загородный дом по госпрограмме под 0,1 %: кому, когда и сколько с 2020 года

С 2020 года в России начала действовать новая ипотечная программа по льготным ставкам: на строительство или покупку помещения или дома на сельских территориях.

Правила выдачи таких кредитов утверждены Постановлением Правительства № 1567 от 30.11.2019.

По какой ставке

Процентная ставка по льготному ипотечному кредиту (займу), составляет не менее 0,1 %, и не более 3 % годовых.

Где

По льготной ипотеке можно купить или построить жилье на сельской территории или в сельской агломерации.

Под сельскими территориями понимаются сельские поселения, сельские населенные пункты, рабочие поселки, входящие в состав городских округов (за исключением городских округов, на территории которых находятся административные центры субъектов РФ), городских поселений и внутригородских муниципальных образований г. Севастополя.

Перечень таких сельских населенных пунктов, рабочих поселков на территории субъекта РФ определяется региональными властями.

Под сельскими агломерациями понимаются сельские территории, а также поселки городского типа, рабочие поселки, не входящие в состав городских округов, и малые города с численностью населения, постоянно проживающего на территории, не превышающей 30 тыс. человек.

Внимание! В программу не входят внутригородские муниципальные образования гг. Москвы и Санкт-Петербурга, а также муниципальные образования и городские округа Московской области.

На какие цели

1) Льготный кредит будет выдаваться на покупку готового жилого помещения или жилого помещения (жилого дома) с земельным участком в сельской местности

Также можно купить жилье на этапе строительства по договору участия в долевом строительстве.

2) Кроме того, банки будут давать кредиты на строительство жилого дома (создание объекта индивидуального жилищного строительства) на земельном участке, находящемся в собственности у заемщика и расположенном на сельских территориях, в том числе на завершение ранее начатого строительства жилого дома, по договору подряда с юрлицом или ИП. При этом подрядчик должен выполнить работы не более чем за 2 года.

Какое жилье

Приобретаемое жилье должно соответствовать рядку критериев:

1) быть пригодным для постоянного проживания;

2) быть обеспеченным централизованными или автономными инженерными системами (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, отопление, а в газифицированных районах - также и газоснабжение);

3) быть не менее размера, равного учетной норме площади жилого помещения в расчете на 1 члена семьи, установленной органом местного самоуправления.

Кому

Заемщиком может быть любой гражданин РФ. Его семейное положение, социальный статус и прописка роли не играют.

Какая сумма кредита

Размер кредита составляет:

до 3 млн. рублей (включительно) - для жилых помещений (жилых домов), расположенных на сельских территориях (сельских агломерациях) субъектов РФ, за исключением Ленинградской области и субъектов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.

до 5 млн. рублей (включительно) - для жилых помещений (жилых домов), расположенных на сельских территориях (сельских агломерациях) Ленобласти и ДФО.

Какой первоначальный взнос

Заемщик оплачивает за счет собственных средств от 10% стоимости приобретаемого (строящегося) дома. Для этого можно, в частности, использовать маткапитал.

На какой срок

Льготный ипотечный кредит предоставляется на срок не более 25 лет.

В каком банке

Отбор российских кредитных организаций в качестве уполномоченных банков осуществляется Минсельхозом.

Есть определенные критерии отбора.

План кредитования заемщиков на 2020 год Минсельхоз должен утвердить до 10 февраля 2020 г.

Чем недовольны люди

На сайте Chang на днях была опубликована петиция от возмущенного жителя Подмосковья. Мужчина считает дискриминацией то, что Московскую область не включили в данную программу.

Он пишет, что в подмосковной деревне нет газа, нет централизованного водоснабжения и других благ цивилизации. А люди хотели бы улучшить условия существования. «Московская область - это не Россия? Подмосковная глубинка - не село?», - вопрошает гражданин.

По его мнению, должны быть созданы равные условия для всех жителей РФ, проживающих в сельской местности на получение кредита по программе «сельская ипотека».