Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Расходы российских семей упали до минимума за 13 лет

Расходы российских семей во втором «коронавирусном» квартале 2020 года сократились относительно аналогичного прошлогоднего периода почти на 13%, до 16,5 тыс. руб.

С учетом инфляции реальные расходы опустились до тринадцатилетнего минимума — меньше россияне тратили лишь в 2007 году, подсчитала1 аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Потребительские расходы упали в 66 российских регионах, существеннее всего — в Ямало-Ненецком автономном округе (на 36,8%, до 24,9 тыс. руб. в месяц на одного члена домохозяйства), Пермском крае (-33,5%, до 14,2 тыс. руб.), Ненецком автономном округе (-32%, до 21 тыс. руб.), Москве (-23,5%, до 27,5 тыс. руб.) и Подмосковье (-21,8%, до 19,4 тыс. руб.). Однако в 19 регионах семьи не стали экономить. Больше всего траты нарастили жители Севастополя (72,7%, до 20,1 тыс. руб.), Орловской области (30%, до 18,1 тыс. руб.), Ингушетии (24,5%, до 11,5 тыс. руб.), Хакасии (25,4%, до 16,9 тыс. руб.) и Амурской области (19,3%, до 19 тыс. руб.).

📌 Реклама

Рекордное урезание

Номинальные расходы домохозяйств снизились с 18,92 тыс. руб. на одного члена семьи в месяц в апреле — июне 2019 года до 16,49 в апреле — июне 2020 года. В реальном выражении, с учетом инфляции, сокращение составило 12,8% — это рекордное падение как минимум за 13 лет, насколько позволяет оценить доступная статистика. В предыдущие кризисные годы во втором квартале сокращение трат было менее существенным: в 2014 году — 10,8%, в 2009 году — 8,8%.

1

В результате фактические расходы домохозяйств во время пандемии оказались на минимуме за 13 лет — они были ниже только во втором квартале 2007 года: в сегодняшних ценах они составили бы 15,39 тыс. руб. на каждого члена семьи (в ценах того времени расходы составляли 5,98 тыс. руб.).
Центр обучения «Клерка»
Подтвержденный профиль
Все курсы «Клерка» в одной подписке с скидкой 50%
Повышение квалификации по самой выгодной цене
Узнать больше
Реклама на Клерке

2

Затянули пояса

На региональном уровне падение потребительских расходов в наибольшей степени коснулось жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, богатого нефтегазового региона с высокими доходами населения — во втором квартале 2020 года местные домохозяйства сократили расходы к аналогичному прошлогоднему периоду на 36,8% с учетом инфляции, до 24,9 тыс. руб. на каждого члена семьи.

Ненамного по динамике падения расходов отстают Пермский край (расходы снизились на 33,5%, до 14,2 тыс. руб.) и Ненецкий автономный округ (-32%, до 21 тыс. руб.). В пятерке аутсайдеров также столичная агломерация — Москва (-23,5%, до 27,5 тыс. руб.) и Подмосковье (-21,8%, до 19,4 тыс. руб.). Далее следуют Краснодарский край (-21,77%, до 13,1 тыс. руб.), Удмуртия (-21,7%, до 14,2 тыс. руб.), Липецкая область (-21,6%, до 13,8 тыс. руб.), Нижегородская (-20,9%, до 13,9 тыс. руб.) и Владимирская области (-20,89%, до 13 тыс. руб.).

📌 Реклама

3

В 19 из 85 регионов семьям все же удалось пережить коронавирусный кризис без затягивания поясов. Особенно выделяются жители Севастополя — во втором квартале 2020 года они стали тратить на 72,7% больше, чем годом ранее (расходы на каждого члена семьи возросли с 11,3 тыс. руб. до 20,1 тыс.). Второе место в рейтинге занимает Орловская область (рост расходов на 30%, до 18,1 тыс. руб./чел.), следом идут Ингушетия ( 24,5%, до 11,5 тыс. руб.), Хакасия (21,4%, до 16,9 тыс. руб.) и Амурская область ( 19,3%, до 19 тыс. руб.). Далее следуют Ханты-Мансийский автономный округ ( 18,7%, до 27,4 тыс. руб.), Бурятия (13%, до 13,9 тыс. руб.), Белгородская (12,1%, до 19,5 тыс.), Рязанская ( 10,9%, до 12,7 тыс. руб.) и Новгородская области (6,7%, или 15,6 тыс. руб.).

📌 Реклама

4

«Расходы российских семей оказались на минимуме за 13 лет, начиная с 2008 года. Во время первой волны пандемии они показали самое резкое за историю последних кризисов падение, обрушившись сразу на 13% вслед за доходами. Потребительские расходы сократились как по причине снижения благосостояния людей, так и в связи с карантинными ограничениями: потребители были ограничены в посещении заведений общественного питания, в развлекательном и культурном досуге вне дома. Часть людей сознательно урезала расходы, ощутив важность наличия подушки безопасности. На это, в частности, указывает увеличение сбережений населения. Однако большинству пришлось вынужденно затянуть пояса — позволить себе прежний уровень потребления на текущие доходы люди уже не могли.

Существеннее всего во втором квартале упали расходы на гостиницы, кафе и рестораны (-83%), на отдых вне дома и культурные мероприятия (-53%), на покупку одежды и обуви (-32%), на транспорт (-17%). В то же время выросли траты на предметы домашнего обихода и бытовую технику ( 18%), медикаменты ( 16%), жилищно-коммунальные услуги ( 10%), продукты питания ( 7%).

По прогнозу ЦБ, потребительские расходы домохозяйств сократятся примерно на 10% и смогут вернуться на докризисный уровень только через два года. Таким образом, рост уровня жизни в России вновь откладывается», — отмечает президент FinExpertiza Елена Трубникова.

⚡ Бух! Молния – самые краткие и быстрые бухновости
Подписаться

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама