Расходы российских семей упали до минимума за 13 лет

Расходы российских семей во втором «коронавирусном» квартале 2020 года сократились относительно аналогичного прошлогоднего периода почти на 13%, до 16,5 тыс. руб.

С учетом инфляции реальные расходы опустились до тринадцатилетнего минимума — меньше россияне тратили лишь в 2007 году, подсчитала1 аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Потребительские расходы упали в 66 российских регионах, существеннее всего — в Ямало-Ненецком автономном округе (на 36,8%, до 24,9 тыс. руб. в месяц на одного члена домохозяйства), Пермском крае (-33,5%, до 14,2 тыс. руб.), Ненецком автономном округе (-32%, до 21 тыс. руб.), Москве (-23,5%, до 27,5 тыс. руб.) и Подмосковье (-21,8%, до 19,4 тыс. руб.). Однако в 19 регионах семьи не стали экономить. Больше всего траты нарастили жители Севастополя (72,7%, до 20,1 тыс. руб.), Орловской области (30%, до 18,1 тыс. руб.), Ингушетии (24,5%, до 11,5 тыс. руб.), Хакасии (25,4%, до 16,9 тыс. руб.) и Амурской области (19,3%, до 19 тыс. руб.).

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Рекордное урезание

Номинальные расходы домохозяйств снизились с 18,92 тыс. руб. на одного члена семьи в месяц в апреле — июне 2019 года до 16,49 в апреле — июне 2020 года. В реальном выражении, с учетом инфляции, сокращение составило 12,8% — это рекордное падение как минимум за 13 лет, насколько позволяет оценить доступная статистика. В предыдущие кризисные годы во втором квартале сокращение трат было менее существенным: в 2014 году — 10,8%, в 2009 году — 8,8%.

В результате фактические расходы домохозяйств во время пандемии оказались на минимуме за 13 лет — они были ниже только во втором квартале 2007 года: в сегодняшних ценах они составили бы 15,39 тыс. руб. на каждого члена семьи (в ценах того времени расходы составляли 5,98 тыс. руб.).