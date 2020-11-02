Цифровые двойники документов появятся в 2021 году. Их можно будет использовать вместо оргининалов

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Над.К Я тут не пишу с гаджета. А в ФБ делаю это частенько. И вот п... Зачем заставлять опытного бухгалтера на собеседовании цитиро...

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