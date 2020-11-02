В Госдуме просят правительство продлить уведомительный порядок маркировки лекарств до 1 февраля. И не штрафовать аптеки за ее нарушение

Рабочая группа Госдумы по лекарственному обеспечению обратилась в правительство с просьбой не штрафовать аптеки за нарушения в маркировке лекарств. И установить уведомительный порядок маркировки до 1 февраля.

Глава группы Андрей Исаев рассказал о сбоях в обязательной маркировке.

«Сбои привели к реальному нарушению прав граждан. Возникла ситуация, когда лекарств в стране достаточно, но из-за сбоев в системе их невозможно продать в аптеке, использовать в больницах, они лежат мертвым грузом на складах» — рассказал глава рабочей группы.

Обязательная маркировка лекарств стартовала с 1 июля. В последнее время участники фармацевтического рынка сообщают о сбоях.

При уведомительном порядке маркировка не будет являться условием для применения лекарств в медучреждениях. И не помешает продавать их в аптеках.

Рабочая группа также предложила правительству принять меры финансовой поддержки фармотрасли — на тот же срок отменить взимание платы за маркировку.

Обратились депутаты также в Роспотребнадзор и Генпрокуратуру — с рекомендацией не применять административные меры в отношении организаций, которые стали нарушителями из-за сбоев системы маркировки.

По материалам «РГ».