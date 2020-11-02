Минтранс добавил в путевые листы новый обязательный реквизит

Митранс РФ приказом от 11.09.2020 № 368 установил новые требования к обязательным реквизитам путевых листов и утвердил новый порядок их заполнения.
В список реквизитов добавили информацию о видах сообщения и перевозок. И теперь в путевом листе должны быть следующие обязательные реквизиты:
- наименование и номер путевого листа;
- сведения о сроке действия путевого листа;
- сведения о собственнике (владельце) транспортного средства;
- сведения о транспортном средстве;
- сведения о водителе;
- сведения о перевозке.
Одновленным порядком заполнения дается право вести журнал регистрации путевых листов в электронном виде. При этом должна применяться усиленная квалифицированная электронная подпись.
Обновленные требования вступят в силу с 1 января 2021 года и будут действовать до 1 января 2027 года.