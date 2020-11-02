Минтранс добавил в путевые листы новый обязательный реквизит

Митранс РФ приказом от 11.09.2020 № 368 установил новые требования к обязательным реквизитам путевых листов и утвердил новый порядок их заполнения.

В список реквизитов добавили информацию о видах сообщения и перевозок. И теперь в путевом листе должны быть следующие обязательные реквизиты:

наименование и номер путевого листа;

сведения о сроке действия путевого листа;

сведения о собственнике (владельце) транспортного средства;

сведения о транспортном средстве;

сведения о водителе;

сведения о перевозке.

Одновленным порядком заполнения дается право вести журнал регистрации путевых листов в электронном виде. При этом должна применяться усиленная квалифицированная электронная подпись.

Обновленные требования вступят в силу с 1 января 2021 года и будут действовать до 1 января 2027 года.