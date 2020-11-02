Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Минтранс добавил в путевые листы новый обязательный реквизит

Митранс РФ приказом  от 11.09.2020 № 368 установил новые требования к обязательным реквизитам путевых листов и утвердил новый порядок их заполнения.

В список реквизитов добавили информацию о видах сообщения и перевозок. И теперь в путевом листе должны быть следующие обязательные реквизиты:

  • наименование и номер путевого листа;
  • сведения о сроке действия путевого листа;
  • сведения о собственнике (владельце) транспортного средства;
  • сведения о транспортном средстве;
  • сведения о водителе;
  • сведения о перевозке.

Одновленным порядком заполнения дается право вести журнал регистрации путевых листов в электронном виде. При этом должна применяться усиленная квалифицированная электронная подпись.

Обновленные требования вступят в силу с 1 января 2021 года и будут действовать до 1 января 2027 года.

📌 Реклама
⚡ Бух! Молния – самые краткие и быстрые бухновости
Подписаться

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама