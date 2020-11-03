При переходе в 2021 году с ЕНВД на УСН оплата за услуги, оказанные в 2020 году, в доходы не идет

С 2021 года многие плательщики ЕНВД перейдут на УСН. Однако уже в период применения УСН в 2021 году могут поступать денежные средства за товары (работы, услуги), фактически реализованные в 2020 году, когда еще применялся ЕНВД.

Как учитывать эти деньги? Включать ли их в доходы для УСН? Этими вопросами задаются налогоплательщики.

Разъяснения по этому поводу дала ФНС в письме № СД-4-3/17615@ от 27.10.2020.

В случае перехода налогоплательщика с ЕНВД на УСН в налоговую базу по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, включаются доходы от реализации товаров (работ, услуг), поступившие налогоплательщику в период применения УСН за товары (работы, услуги), реализованные (то есть фактически переданные на возмездной основе) в период применения УСН.

Вместе с тем, если реализация товаров (работ, услуг) осуществлена в период применения ЕНВД, то доходы от реализации указанных товаров (работ, услуг), поступившие налогоплательщику в период применения УСН, при определении налоговой базы по УСН не учитываются.