При каких условиях передача имущества пострадавшим НКО включается в расходы

В соответствии с пп. 19.6 п. 1 статьи 265 НК в составе внереализационных расходов для расчета налога на прибыль учитываются расходы в виде стоимости имущества (включая денежные средства), безвозмездно переданного отдельным категориям НКО, в частности, включенным в реестр «пострадавших от коронавируса» НКО.

Данные расходы учитываются на дату передачи имущества (денег).

Таким образом, расходы налогоплательщика в виде стоимости имущества (включая денежные средства), безвозмездно переданного некоммерческой организации, которая на момент такой передачи не включена в реестр, не учитываются при формировании налоговой базы по налогу на прибыль.

При этом вышеуказанные расходы, осуществленные в 2020 году, могут быть учтены в этом налоговом периоде в случае, если упомянутая НКО до окончания года будет включена в реестр.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-03-06/1/88082 от 08.10.2020.