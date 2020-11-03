В условиях пандемии маркировку лекарств объявили бесплатной

В связи с эпидемиологической ситуацией и повышенным спросом на лекарства ЦРПТ принял решение выдавать и прослеживать коды на все лекарственные препараты, произведенные с ноября 2020 года до февраля 2021 года, на безвозмездной основе.

Об этом со ссылкой на пресс-релиз ЦРПТ сообщает ИА ТАСС.

Кроме того, для снижения нагрузки на отрасль принято решение перевести систему маркировки в уведомительный режим.

Добавим, сегодня опубликовано Постановление Правительства, упрощающее систему маркировки лекарств.