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В условиях пандемии маркировку лекарств объявили бесплатной

В связи с эпидемиологической ситуацией и повышенным спросом на лекарства ЦРПТ принял решение выдавать и прослеживать коды на все лекарственные препараты, произведенные с ноября 2020 года до февраля 2021 года, на безвозмездной основе.

Об этом со ссылкой на пресс-релиз ЦРПТ сообщает ИА ТАСС.

Кроме того, для снижения нагрузки на отрасль принято решение перевести систему маркировки в уведомительный режим.

Добавим, сегодня опубликовано Постановление Правительства, упрощающее систему маркировки лекарств.

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