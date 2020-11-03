Еще новые семинары для бухгалтеров: полгода доступа к огромной образовательной базе бесплатно

Сотни семинаров, десятки онлайн-курсов, сертификаты ИПБР — в годовой подписке «Клерк Премиум». Забирайте доступ, пока скидка. Годовая подписка «Клерк Премиум» за половину стоимости.
«Клерк Премиум» — что это?
Это доступ ко всем материалам Центра обучения «Клерка». Там больше сотни семинаров, более полутора десятка онлайн-курсов, сертификаты ЦОК и ИПБР.
В этом месяце добавились новые записи полезных и актуальных вебинаров:
- Судебная реформа: о чем нужно знать юристу? Как мечту сделать целью?
- Планирование для личной эффективности сотрудника.
- Учет транспорта в организации и сопутствующих расходов.
- Стресс-менеджмент. Управление эмоциями на работе.
- Налог на имущество: последние изменения и актуальная практика.
- Контроль и администрирование внебюджетных фондов: сегодня и завтра.
- Как рассчитать и оплатить больничный лист в 2020 г.?
- Банкротство гражданина: новые требования.
- Взаимозависимость и налогообложение контролируемых сделок.
- Договор поставки: актуальные вопросы и судебная практика Как все успеть?
- Секреты тайм—менеджмента для эффективной работы.
Какие еще семинары есть в нашей базе — смотрите тут.
В следующем месяце их будет еще больше! И доплачивать вам уже не придется, все будет входить в годовую подписку. Порой разовое участие в некоторых мероприятиях обходится дороже! А тут их сотни.
Более того, если вы вдруг захотите смотреть материалы с кем-то из своих сотрудников на разных устройствах — не нужно доплачивать за нового пользователя.
Только еще несколько дней мы даем вам полгода доступа к нашей подписке бесплатно. Кроме 119 записей экспресс-семинаров, вам бесплатно будут доступны 15 онлайн-курсов (некоторые дают сертификат ИПБ России) и несколько инструментов для бухгалтеров. Оставляйте свои контакты ниже, менеджер свяжется, чтобы предоставить доступ:
Что я получу, купив «Клерк Премиум»?
В набор входит:
- Все курсы и вебинары в одном месте. Доступ к ним неограничен.
- Подписка постоянно пополняется новыми обучающими материалами.
- Вы получаете сертификаты ЦОК и ИПБР.
- Все спикеры и авторы курсов — практикующие специалисты, эксперты в своих областях. Мы их тщательно отбираем.
- Доплачивать за дополнительного пользователя не нужно.
- Полезные инструменты в помощь — проверка контрагентов и мониторинг данных Росстата.
Я не хочу подписку, мне и так хорошо?
Если целая подписка кажется для вас излишеством, да и темы вам интересны не все из предложенных — не беда. Вы можете приобрести отдельно любой обучающий курс из коллекции Центра обучения «Клерка». Они тоже вам обойдутся в половину стоимости.