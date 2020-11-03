Еще новые семинары для бухгалтеров: полгода доступа к огромной образовательной базе бесплатно

Сотни семинаров, десятки онлайн-курсов, сертификаты ИПБР — в годовой подписке «Клерк Премиум». Забирайте доступ, пока скидка. Годовая подписка «Клерк Премиум» за половину стоимости.

«Клерк Премиум» — что это?

Это доступ ко всем материалам Центра обучения «Клерка». Там больше сотни семинаров, более полутора десятка онлайн-курсов, сертификаты ЦОК и ИПБР.

В этом месяце добавились новые записи полезных и актуальных вебинаров:

Судебная реформа: о чем нужно знать юристу? Как мечту сделать целью?

Планирование для личной эффективности сотрудника.

Учет транспорта в организации и сопутствующих расходов.

Стресс-менеджмент. Управление эмоциями на работе.

Налог на имущество: последние изменения и актуальная практика.

Контроль и администрирование внебюджетных фондов: сегодня и завтра.

Как рассчитать и оплатить больничный лист в 2020 г.?

Банкротство гражданина: новые требования.

Взаимозависимость и налогообложение контролируемых сделок.

Договор поставки: актуальные вопросы и судебная практика Как все успеть?

Секреты тайм—менеджмента для эффективной работы.

Какие еще семинары есть в нашей базе — смотрите тут.

В следующем месяце их будет еще больше! И доплачивать вам уже не придется, все будет входить в годовую подписку. Порой разовое участие в некоторых мероприятиях обходится дороже! А тут их сотни.

Более того, если вы вдруг захотите смотреть материалы с кем-то из своих сотрудников на разных устройствах — не нужно доплачивать за нового пользователя.

Только еще несколько дней мы даем вам полгода доступа к нашей подписке бесплатно. Кроме 119 записей экспресс-семинаров, вам бесплатно будут доступны 15 онлайн-курсов (некоторые дают сертификат ИПБ России) и несколько инструментов для бухгалтеров. Оставляйте свои контакты ниже, менеджер свяжется, чтобы предоставить доступ:

Что я получу, купив «Клерк Премиум»?

В набор входит:

Все курсы и вебинары в одном месте. Доступ к ним неограничен .

в одном месте. Доступ к ним . Подписка постоянно пополняется новыми обучающими материалами.

Вы получаете сертификаты ЦОК и ИПБР .

. Все спикеры и авторы курсов — практикующие специалисты, эксперты в своих областях. Мы их тщательно отбираем.

в своих областях. Мы их тщательно отбираем. Доплачивать за дополнительного пользователя не нужно .

. Полезные инструменты в помощь — проверка контрагентов и мониторинг данных Росстата.

Я не хочу подписку, мне и так хорошо?

Если целая подписка кажется для вас излишеством, да и темы вам интересны не все из предложенных — не беда. Вы можете приобрести отдельно любой обучающий курс из коллекции Центра обучения «Клерка». Они тоже вам обойдутся в половину стоимости.