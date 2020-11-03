Суд отказал топ-менеджерам Модульбанка в компенсации за увольнение

Бывшие совладельцы и основатели Модульбанка Олег Лагута, Яков Новиков и Андрей Петров в суде первой инстанции проиграли иски к банку о компенсации за расторжение трудовых договоров.

В 2016 году сотрудники Лагута, Новиков и Петров стали акционерами Модульбанка, получив по 7,5 % бумаг, стоимостью в 230 млн руб. за пакет. За акции они не расплатились и договорились с Аветисяном (основной акционер «Модульбанка») рассчитаться в рассрочку до осени 2021 года за счет дивидендов банка.

В 2018 году банкиры решили выйти из бизнеса «Модуля». Бывшие сотрудники банка отказались от реализации опциона в обмен на компенсацию в рамках трудовых отношений.

При увольнении они получили по 15 млн. рублей. Но утверждают, что им обещали выплатить на троих более 400 млн. рублей.

Суд их не поддержал, но бывшие сотрудники намерены оспаривать это решение, передает РБК.